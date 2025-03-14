Правоохранительные органы арестовали его автомобиль и могут конфисковать оружие.

В Кольчугинском охотхозяйстве Владимирской области возбуждено уголовное дело против мужчины, который в январе 2024 года незаконно застрелил лося. Установлено, что он разделал тушу на месте и перевез мясо домой.Правоохранительные органы арестовали его автомобиль и могут конфисковать оружие, использованное в преступлении. Прокуратура требует взыскания 240 000 рублей за причиненный ущерб, а также напоминает о последствиях незаконной охоты в соответствии с законодательством.Напомним, ранее мы писали, что