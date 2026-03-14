Мероприятие пройдет в рамках тура «Сердцебиение профессии».

С 16 по 18 марта школьники из Владимирской области, мечтающие о медицинской карьере, смогут максимально близко познакомиться со своей будущей специальностью. Данная инициатива реализуется под эгидой федерального проекта «Больше, чем работа», поддержку которому оказывает Росмолодежь.В рамках запланированных мероприятий ребятам продемонстрируют, как на самом деле функционирует региональная система здравоохранения изнутри. Экскурсионный маршрут охватит ключевые лечебные учреждения областного центра и будет дополнен циклом практических семинаров. Под руководством наставников подростки попрактикуются в оказании экстренной помощи и освоят методику лабораторного определения группы крови.Программа также предусматривает ознакомительную поездку на реанимобиле и уникальную встречу с персоналом санитарной авиации. Важнейшим событием тура станет возможность провести полноценную смену вместе с опытными врачами, среди которых будут и медики, имеющие опыт спасения жизней в условиях СВО.Кроме профессиональной подготовки, молодежь ждут психологические тренинги по командообразованию и тематические интеллектуальные состязания с памятными подарками. В формате живого общения абитуриенты смогут проконсультироваться с руководством регионального Минздрава и экспертами Центра карьеры.Специалисты дадут исчерпывающие ответы на вопросы о получении целевых направлений и специфике поступления в вузы в 2026–2027 учебном году.