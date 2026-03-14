Мероприятие пройдет в рамках тура «Сердцебиение профессии».
С 16 по 18 марта школьники из Владимирской области, мечтающие о медицинской карьере, смогут максимально близко познакомиться со своей будущей специальностью. Данная инициатива реализуется под эгидой федерального проекта «Больше, чем работа», поддержку которому оказывает Росмолодежь.
В рамках запланированных мероприятий ребятам продемонстрируют, как на самом деле функционирует региональная система здравоохранения изнутри. Экскурсионный маршрут охватит ключевые лечебные учреждения областного центра и будет дополнен циклом практических семинаров. Под руководством наставников подростки попрактикуются в оказании экстренной помощи и освоят методику лабораторного определения группы крови.
Программа также предусматривает ознакомительную поездку на реанимобиле и уникальную встречу с персоналом санитарной авиации. Важнейшим событием тура станет возможность провести полноценную смену вместе с опытными врачами, среди которых будут и медики, имеющие опыт спасения жизней в условиях СВО.
Кроме профессиональной подготовки, молодежь ждут психологические тренинги по командообразованию и тематические интеллектуальные состязания с памятными подарками. В формате живого общения абитуриенты смогут проконсультироваться с руководством регионального Минздрава и экспертами Центра карьеры.
Специалисты дадут исчерпывающие ответы на вопросы о получении целевых направлений и специфике поступления в вузы в 2026–2027 учебном году.