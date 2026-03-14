13 марта, в девятом часу утра, в поисково-спасательный отряд г. Коврова поступило сообщение о том, что с крыши частного дома сошёл снег. Снежные массы завалили входную дверь. Хозяин дома – мужчина в возрасте, сам выбраться не может. При помощи лопат, спасатели откопали входную дверь и по просьбе дедушки освободили питающий кабель дома, – рассказали спасатели