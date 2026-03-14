Училка проверяет у детсадовцев домзадание:
""Описание домашних объектов религиозного культа"". Негритянский мальчик:
- У нас во дворе стоит статуя какой-то тети, с золотым кружком над головой, на руках у нее бэби. Моя мама ежедневно стоит перед ней на коленях и тихо молится.
Китайская девочка: - А у нас дома есть медный, сидящий со скрещенными ногами, жирный, веселый болванчик. Мои родители ежедневно жгут перед ним свечки.
Еврейский мальчик: - У нас в туалете есть плоская подставка с цифрами. Каждое утро мама становится на нее и громко кричит ""О, Боже!""
