Во Владимирском Следкоме сообщают о возбуждении уголовного дела по факту травмирования жительницы Гусь-Хрустального в результате схода наледи с кровли. Случай произошёл днём 13 марта, на улице Старых Большевиков. 79-летняя женщина проходила мимо офисного здания. Груда льда рухнула ей на голову. Пенсионерку госпитализировали с травмой головы. Возбуждено уголовное дело. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли записи