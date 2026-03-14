У мужчин также не было проверок на судимость.

Муромская прокуратура выявила серьезные нарушения в ходе инспекции местных спортивных учреждений, установив, что наставники по дзюдо и художественной гимнастике трудились без обязательных юридических и медицинских заключений.Согласно действующему законодательству, наличие справок об отсутствии судимости и результатах психиатрического освидетельствования является строго обязательным условием для ведения педагогической и тренерской деятельности.По итогам проверки надзорный орган вынес официальные предписания директорам спортивных школ, после чего специалисты оперативно прошли все необходимые обследования, получили документы и вернулись к своим обязанностям на законных основаниях.Тем не менее, за игнорирование правил оформления персонала должностные лица, ответственные за кадровую политику в данных организациях, были привлечены к дисциплинарной ответственности.