В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело в связи с травмированием пожилой женщины из-за падения наледи с крыши. Следственный комитет Владимирской области инициировал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после инцидента с женщиной 1946 года рождения.В дневное время снег и наледь с крыши офисного здания на улице Старых Большевиков упали на пенсионерку, которая была госпитализирована с травмой головы.Следователь провел осмотр места происшествия, изъята запись с камеры видеонаблюдения, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей. Специалисты также проведут проверку законности действий или бездействия лиц, отвечающих за содержание здания и выполнение работ по очистке кровли от снежно-ледяной массы.Это не первый случай травмирования людей этой зимой из-за схода снега и наледи с крыш во Владимирской области. Например, 13 февраля в Коврове снежно-ледяная масса с крыши дома упала на 55-летнюю местную жительницу, которая получила переломы ребер и была госпитализирована.