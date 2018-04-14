Президент США Дональд Трамп, начав ракетную атаку против
Сирии, загнал себя в угол. Об этом заявил сенатор Соединенных Штатов от
Род-Айленда Джек Рид, комментируя агрессию Вашингтона и его союзников против
Дамаска.
Президент США Дональд Трамп, начав ракетную атаку против
Сирии, загнал себя в угол. Об этом заявил сенатор Соединенных Штатов от
Род-Айленда Джек Рид, комментируя агрессию Вашингтона и его союзников против
Дамаска.
"Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в
угол", – написал конгрессмен на своей страниц в Twitter. По его словам,
"отдельные карательные действия" не могут заменить стратегию,
направленную на окончание многолетнего конфликта в арабской республике. По
словам сенатор, "значительные сложности" вызывает юридическое
обоснование удара.
Его коллега по Конгрессу Тим Кейн и вовсе назвал атаку на
Сирию незаконной, поскольку одобрения американских парламентариев не было. По
словам законодателя, необходимо перестать давать главам государств карт-бланш
на развязывание войны. "Сегодня это Сирия, но что остановит его от того,
чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" – вопрошает он в
Twitter.
Упрекнул американского лидера и сенатор Джефф Меркли. Он
подчеркнул, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Для того, чтобы
положить конец конфликту, сказал конгрессмен, необходим дипломатический план.
Озабоченность агрессией против суверенного государства
высказали и в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал к сдержанности в
непростой ситуации. По его словам, необходимо избежать действий, которые могут
привести к эскалации и страданиям простых сирийцев.
Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии начали
поступать в субботу ранним утром по московскому времени. По некоторым данным,
было выпущено 30 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США,
Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые
могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих
веществ.
Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной
коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в
районах баз в Хмеймиме и Тартусе.