Президент США Дональд Трамп, начав ракетную атаку против Сирии, загнал себя в угол. Об этом заявил сенатор Соединенных Штатов от Род-Айленда Джек Рид, комментируя агрессию Вашингтона и его союзников против Дамаска.

Президент США Дональд Трамп, начав ракетную атаку противСирии, загнал себя в угол. Об этом заявил сенатор Соединенных Штатов отРод-Айленда Джек Рид, комментируя агрессию Вашингтона и его союзников противДамаска."Импульсивные твиты президента Трампа загнали его вугол", – написал конгрессмен на своей страниц в Twitter. По его словам,"отдельные карательные действия" не могут заменить стратегию,направленную на окончание многолетнего конфликта в арабской республике. Пословам сенатор, "значительные сложности" вызывает юридическоеобоснование удара.Его коллега по Конгрессу Тим Кейн и вовсе назвал атаку наСирию незаконной, поскольку одобрения американских парламентариев не было. Пословам законодателя, необходимо перестать давать главам государств карт-бланшна развязывание войны. "Сегодня это Сирия, но что остановит его от того,чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" – вопрошает он вTwitter.Упрекнул американского лидера и сенатор Джефф Меркли. Онподчеркнул, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Для того, чтобыположить конец конфликту, сказал конгрессмен, необходим дипломатический план.Озабоченность агрессией против суверенного государствавысказали и в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал к сдержанности внепростой ситуации. По его словам, необходимо избежать действий, которые могутпривести к эскалации и страданиям простых сирийцев.Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии началипоступать в субботу ранним утром по московскому времени. По некоторым данным,было выпущено 30 ракет "Томагавк". В нанесении удара участвовали США,Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которыемогут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющихвеществ.Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западнойкоалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны врайонах баз в Хмеймиме и Тартусе.