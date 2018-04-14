Популярный российский блогер Юрий Дудь, известный своими интервью со знаменитостями, стал участником программы музыканта Басты Gazlive. Зрители заметили, что у гостя передачи буквально загорелись глаза, когда разговор зашел об Алле Пугачевой.

Популярный российский блогер Юрий Дудь, известный своими интервью со знаменитостями, стал участником программы музыканта Басты Gazlive. Зрители заметили, что у гостя передачи буквально загорелись глаза, когда разговор зашел об Алле Пугачевой.Рэпер Василий Вакуленко, известный под своим сценическим псевдонимом Баста, поинтересовался у блогера Юрия Дудя, у кого он хотел бы взять интервью и предложил несколько вариантов. Среди них была певица Вера Брежнева, теннисистка Мария Шарапова, депутат Наталья Поклонская, а также Ольга Бузова, талантов которой и не пересчитать. Однако, заметили зрители, глаза у блогера загорелись, когда он увидел в списке кандидатов на интервью королеву российской эстрады Аллу Пугачеву."Баста в своем стартовом выпуске попал в самую точку. У Юрия был просто дикий восторг, когда ему показали фото Аллы Пугачевой в качестве одной из тех, кого он мог бы проинтервьюировать. Было видно, что именно Примадонну он просто жаждет видеть в своей студии", – рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Он считает, что Примадонна может согласиться на этот смелый проект и прийти в передачу к Юрию Дудю. Алла Пугачева доказала, что не отстает от веяний моды, ведь сама в 68 лет она ведет популярный аккаунт в Instagram. А блогер показал себя как высокий профессионал в своем деле."Юрий Дудь за последний год стал уже признанным интервьюером в Интернете. К нему охотно идут известные люди на передачу. Программа пользуется большой популярностью, но вот Аллы Пугачевой у него пока еще не было", – заметил Вадим Манукян.Примечательно, что заинтересовала Юрия Дудя и Ольга Бузова, которой успели напророчит место Аллы Пугачевой. "Мне кажется, что как женщина за последнее время она стала гораздо более привлекательнее и горячее. Я все время говорю: "Парни, она стала прямо желанной дамой", – оценил блогер внешние преобразования певицы."Недавно она сказала, что 14 месяцев жила без секса, если я ничего не попутал. Как человек, который однажды переживал похожее воздержание, я бы поговорил с ней в том числе об этом", – добавил он.