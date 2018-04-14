Преступники, совершившие налет на офис туристического агентства, лишись практически всех денег, отобранных у сотрудника фирмы. Один из злоумышленников запихнул фунты в штаны и растерял деньги по дороге, убегая с места ограбления.

Полиция разместила в сети кадры курьезного инцидента с участием двух невезучих преступников, запечатленного камерой наблюдения.Днем 17 марта злоумышленники ограбили офис туристического агентства в городе Дройлсден к востоку от Манчестера.После этого один из них засунул добытые купюры к себе в штаны, и грабители побежали прочь.В какой-то момент наличность посыпалась на дорогу. Преступник заметил "утечку" и попытался вернуть фунты обратно, но это привело к тому, что он потерял еще одну порцию банкнот.В итоге они скрылись на автомобиле, предварительно лишившись практически всей суммы, которую им удалось отобрать у сотрудника фирмы.Правоохранителям до сих пор не удалось выйти на след подозреваемых.