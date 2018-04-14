В Минской области арестованы члены интернациональной преступной группы, организовавшие канал нелегальной миграции. Белорусские силовики со стрельбой задержали злоумышленников и 11 вьетнамцев без документов, собиравшихся попасть на территорию Евросоюза.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал кадры задержания организаторов канала нелегальной миграции, произошедшего в минувший четверг, 12 апреля, в Минской области.Силовики применили табельное оружие и остановили три автомобиля в которых находилось 11 мигрантов из Вьетнама, не имевших при себе документов, двое перевозчиков из числа местных жителей и двое проводников – выходцев из Чечни.Кроме того, спецназовцы арестовали главу преступной группы – 33-летнего гражданина Азербайджана.По данным следствия, вьетнамцы направлялись в сторону границы с целью дальнейшей переправки на территорию Евросоюза.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.