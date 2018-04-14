Нанесенный по Сирии ракетный удар США, Великобритании и Франции не привел к человеческим жертвам. Об этом заявило командование армии Арабской Республики. Согласно заявлению, ущерб от нанесенных по сирийской территории ударов ограничивается только материальными потерями.

Нанесенный по Сирии ракетный удар США, Великобритании и Франции не привел к человеческим жертвам. Об этом, передает ТАСС, заявило командование армии Арабской Республики. Согласно заявлению, ущерб от нанесенных по сирийской территории ударов "ограничивается только материальными потерями".По данным Генштаба Вооруженных сил Сирии, британские, американские и французские самолеты, осуществив "тройственную агрессию", выпустили по объектам в Дамаске и вне его порядка 110 ракет. В результате пострадали три человека.Сообщается, что большинство ракет были сбиты системами ПВО Сирии, передает РИА Новости. Некоторые ракеты попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории.По сообщению сирийского Генштаба, курс ракет, выпущенных по военной базе рядом с Хомсом, удалось изменить. Одна из них в результате взорвалась, ранены трое мирных жителей.По сообщению Министерства обороны России, военный аэродром Думейр к востоку от Дамаска был атакован 12 ракетами. Все они также были сбиты сирийскими средствами ПВО, использовались установки С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".