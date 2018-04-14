Telegram вне закона, глава Facebook дает показания, данные москвичей утекают через метро, а художественная обработка фото и видео по-прежнему в тренде: главные события мира высоких технологий в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Telegram вне закона, глава Facebook дает показания, данные москвичей утекают через метро, а художественная обработка фото и видео по-прежнему в тренде: главные события мира высоких технологий в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Как принимали решение о блокировке Telegram, когда на самом деле перекроют доступ к мессенджеру и есть ли у проекта Павла Дурова шансы не пострадать от шага российских властей.— Как Марк Цукерберг ходил на Капитолийский холм общаться с сенаторами, что из этого вышло и как в общем тренде растущего недоверия к крупнейшей социальной сети выступил Роскомнадзор.— Система Wi-Fi на московском общественном транспорте долгое время позволяла получать доступ к данным пользователей. Как работала уязвимость и что по ее поводу заявили в компании-операторе.— Instagram теперь позволяет добиваться эффекта боке — размытого заднего фона — чисто программными средствами на обычных, "однокамерных" телефонах.— Uber раскрыл планы достижения мирового господства. Компания хочет стать единым порталом, через который будут реализовываться все транспортные нужды пользователей — от аренды велосипедов до покупки билетов на поезд.— Технологии на грани колдовства: в Массачусетском технологическом институте разработали устройство, которое позволит давать команды голосовым ассистентам без слов. В основу легла технология считывания нервных импульсов.