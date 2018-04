В Шанхае продолжаются состязания третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Китая. Квалификацию выиграли гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин из команды Willams – на 16-м месте.

В Шанхае продолжаются состязания третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая. Квалификацию выиграли гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Россиянин Сергей Сироткин из команды Willams – на 16-м месте.Экс-чемпион мира Феттель все свободные практики "просидел в засаде", а во время главного старта субботы – "выстрелил". Его время – 1 мин. 31,095 сек. Ставший вторым напарник немца по "конюшне" финн Кими Райкконен отстал всего на 0,087 сек.POLE number 215 for the Scuderia! #Seb5 will start P1 and #Kimi7 P2, GREAT work of all the team!! #ChineseGP #Quali #ForzaFerrari pic.twitter.com/LTOZWaA1Ji— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 14 апреля 2018 г.Чемпионская команда Mercedes вновь проиграла квалификацию главным конкурентам, причем второй пилот Валттери Боттас выиграл у действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона: финн – третий, британец – четвертый.Россиянин Сироткин весь уикенд превосходит своего напарника по "конюшне" канадца Лэнса Стролла. Вот и во время квалификационных заездов он хоть и не вышел во второй раунд, но остановился в шаге от 15-го места, в то время как Стролл занял 18-е место, опередив только двух пилотов Sauber.