Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике подтвердил готовность экспертов Организации по запрещению химического оружия приехать в сирийский город Дума.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике подтвердил готовность экспертов Организации по запрещению химического оружия приехать в сирийский город Дума. Специалисты должны проверить место предполагаемой атаки мирного населения с применением химического оружия. Выступление министра транслировал телеканал "Россия 24".По словам Лаврова, решимость экспертов исполнить свой долг не поколебала даже ракетная атака, которой подвергли Сирию самолеты и корабли США, Франции и Великобритании. Инспекторы ОЗХО уже прибыли в Бейрут, но боевые действия их задержали, отметил Лавров.В то же время, представитель Пентагона Дана Уайт призвала Россию выполнить обязательства перед миром и убедить сирийские власти никогда больше не применять химическое оружие. Уайт заявила, она не может предоставить доказательства применения Дамаском химического оружия на территории страны из-за их секретности.