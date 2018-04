Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала имена тех, кто в нынешнем сезоне поборется за звание лучшего игрока английского чемпионата. В списке оказались сразу три представителя Манчестера Сити, лидирующего в премьер-лиге.

Среди претендентов на награду фигурируют Кевин Де Брейне, Лерой Зане, Давид Сильва (все — "Манчестер Сити"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") и Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), сообщает официальный "Твиттер" PFA.The 2018 nominees for the PFA Players' Player of the Year!@DeBruyneKev, @D_DeGea, @HKane, @22mosalah, @LeroySane19 and @21LVA