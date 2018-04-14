Московская команда Воробьевы горы 1, возглавляемая скипом сборной России Анной Сидоровой, сумела завоевать звание чемпиона России по керлингу 2018 года. Турнир прошел в Сочи. В финале Воробьевы горы 1 оказались сильнее Адаманта 1 из Санкт-Петербурга, победив со счетом 6:2.

Московская команда "Воробьевы горы 1", возглавляемая скипом сборной России Анной Сидоровой, сумела завоевать звание чемпиона России по керлингу 2018 года. Турнир прошел в Сочи. В финале "Воробьевы горы 1" оказались сильнее "Адаманта 1" из Санкт-Петербурга, победив со счетом 6:2.Чемпионками России 2018 года по керлингу стали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Евгения Демкина, сообщает РИА Новости.Бронзовые медали российского первенства достались санкт-петербургской команде "Адамант 2", одолевшей в матче за третье место первую сборную Краснодарского края (8:7).