С нападением фашистской Германии на Польшу в 1939 году сравнил удар США по Сирии глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Тогда Германия объявила войну Польше в результате Гляйвицкого инцидента - инсценированного нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц.

С нападением фашистской Германии на Польшу в 1939 году сравнил удар США по Сирии глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Тогда Германия объявила войну Польше в результате Гляйвицкого инцидента — инсценированного нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц.По словам Шешеля, "коварная агрессия США, Великобритании и Франции в отношении сирийского народа и сирийского государства" была осуществлена похожим образом."Сначала ложно обвинили президента Асада, что он направил химическое оружие против своего народа, а потом нанесли удары с воздуха", — пояснил он.Очевидно, США и их союзники "избегали ударов по серьезным военным объектам", так что даже не приблизились к российским военным базам в Сирии, отметил Шешель. По его словам, "очень вероятно, что большинство ракет уничтожили сирийские ПВО.Цель удара США, по мнению лидера СРП, была не столько военной, сколько политической: "силовым способом сохранить репутацию западных политиков". Одна из причин такого заключения — тот факт, что по Сирии выпущено более сотни ракет, однако в результате никто не погиб.Как и другие комментаторы до него, Шешель не обошел своим вниманием того, что нападение произошло перед самым началом работы в Сирии комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Повторился пример Ирака, на который напали по ложным обвинениям, а позднее было доказано, что страна не имела химического оружия, — сказал политик. — Если бы прибыла комиссия ОЗХО, она бы разрушила западную пропаганду и в первую очередь американскую пропаганду".По мнению главы СРП, Запад "не посмеет пойти на открытое столкновение с Россией", передает ТАСС. "Естественно, с предположением, что мы исключаем ядерную войну, которая уничтожила бы все живое. Во всяком случае, Запад должен иметь это в виду и не провоцировать Россию, чтобы не дошло до прямого столкновения", — считает Шешель.По его мнению, президенту Сербии Александру Вучичу нужно определиться во внешней политике, так как "нельзя долго сидеть на двух стульях". Сам Вучич ранее сравнил нынешние удары по Сирии с бомбардировками Югославии странами НАТО в 1999 году."Я непрестанно призываю президента Вучича отречься от Евросоюза и заключить военный и политический союз с Россией, предоставить русским военные базы на Балканах, и это будет нашей единственной защитой от НАТО, — сказал Шешель. — Но его политика сидения на двух стульях не имеет перспективы, так как с Запада все больше унижений и давления, а с другой стороны, я боюсь, что и Россия могла бы потерять терпение".