Ракетному удару по Сирии не было альтернатив. С таким нелепым оправданием агрессии против суверенного государства выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Лондон участвовал в атаке вместе с Вашингтоном и Парижем.

Ракетному удару по Сирии не было альтернатив. С такимнелепым оправданием агрессии против суверенного государства выступилапремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Лондон участвовал в атаке вместе сВашингтоном и Парижем.Как говорится в сообщении, опубликованном на официальномсайте кабмина Соединенного Королевства, Россия наложила вето в Совбезе ООН,"которая бы создала независимое расследование атаки в Думе". Именнопоэтому, продолжила Мэй, нет альтернативных действий, чтобы предотвратитьиспользование химоружия Сирией.Глава кабмина Соединенного Королевства заявила, что атака наСирию соответствует национальным интересам Великобритании. Цель удара,подчеркнула она, заключается не в смене политического режима в Дамаске, а его"сдерживание".Но зачем Дамаску нужно использовать отравляющие вещества?Этот вопрос по-прежнему остается открытым, и у Мэй, равно как у президентов СШАи Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, ответов на него нет.Напомним, сообщения о ракетных ударах по Сирии началипоступать в субботу ранним утром по московскому времени. По некоторым данным,было выпущено несколько десятков ракет "Томагавк". В нанесении удараучаствовали США, Франция и Великобритания. В Вашингтоне заявили, что атаковалиобъекты, которые могут быть связаны с производством и применением запрещенныхотравляющих веществ.Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западнойкоалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны врайонах баз в Хмеймиме и Тартусе. При этом в военном ведомстве заявили, чтосилы западной коалиции выпустили по Сирии около 100 ракет.От атаки пострадали мирные жители. В результате попаданияодной из ракет по военному складу к западу от Хомса пострадали шесть человек.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источников органах безопасностиарабской республики.