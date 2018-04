Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй должна обнародовать юридические основания для удара по Сирии. Он отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй должна обнародовать юридические основания для удара по Сирии. Он отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений, передает ТАСС.Еще один представитель Лейбористской партии Ниа Гриффит заявила, что Мэй перед принятием решения о присоединении к атаке США и Франции на Сирию должна была проконсультироваться с парламентом страны. "Теперь мы (парламентарии) обязаны получить от правительства и союзников широкую стратегию по Сирии", — написала Гриффит в Twitter.Pleased that all those involved in operation are back safe, appreciate their immense bravery and professionalism, but Parliament should have been consulted and we MUST now get a wider strategy on Syria from Govt and Allies— Nia Griffith MP (@NiaGriffithMP) 14 апреля 2018 г.Со своей стороны бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал Терезу Мэй в решении присоединиться к ударам США и Франции по Сирии, а также отметил "храбрость" участвовавших в этой атаке британских военных.I firmly support the military action taken in Syria. The barbaric & intolerable use of chemical weapons should never go unchecked. As we have seen in the past, inaction has its consequences — so PM right to join forces with our allies to take targeted & appropriate action. 1/2— David Cameron (@David_Cameron) 14 апреля 2018 г.Минувшей ночью четыре британских истребителя Tornado нанесли удар по бывшей ракетной базе в 15 километрах от Хомса в Сирии. Во время вылета каждый британский самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow, радиусом действия в 300 миль. Об ущербе, а также о том, что на самом деле находилось на объекте, не сообщается.США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.