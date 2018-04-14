Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, режим прекращения огня нарушался в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск всего 7 раз, сообщает Минобороны РФ.

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, режим прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск нарушался всего 7 раз, сообщает Минобороны РФ.Турецкая сторона представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Хама и Деръа.В пятницу Центр по примирению враждующих сторон в САР в населенном пункте Балас провинции Алеппо роздал населению 1,9 тонны продовольствия. Медпомощь оказали 114 жителям.Россия провела в САР 1784 гуманитарных акции. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2517,9 тонн. Всего медицинская помощь оказывалась 77577 жителям, передает "Интерфакс".