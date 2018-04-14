Как минимум, три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела цели неподалеку от сирийского города Хомс. Всего бомбардировке подверглось около десятка объектов. Ущерб от атаки сил Запада на Сирию еще только предстоит оценить. Между тем, ООН сохраняет спокойствие и не планирует экстренных заседаний в связи с произошедшим.

Как минимум, три мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела цели неподалеку от сирийского города Хомс. Всего бомбардировке подверглось около десятка объектов. Ущерб от атаки сил Запада на Сирию еще только предстоит оценить. Между тем, ООН сохраняет спокойствие и не планирует экстренных заседаний в связи с произошедшим.Ракетные удары по сирийской территории начали наноситьсясилами западной коалиции в 4 утра субботы по Москве. Атаке подверглось околодесятка объектов, которые подверглись бомбардировке в течение почти часа.По предварительным данным, в результате совместных действийСША, Великобритании и Франции есть пострадавшие мирные жители. Как минимум тричеловека получили ранения в районе города Хомс.Свидетелями ракетного удара, по данным , стала делегация Госдумы. Как рассказал координатор группы посвязям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Саблин, в это время российскиепарламентарии находились в гостинице в центре Дамаска. По его словам всирийской столице были слышны взрывы и звук работы систем ПВО."Исключительная нация" зря думает, что способнаиспугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину, – заявил Саблин.– В свою очередь мы продолжим работать по своей программе". Российскиезаконодатели прибыли в Дамаск накануне. А в ночь на 14 апреля США,Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии.На фоне происходящего генсек ООН Антонио Гутерреш напомнил,что ответственность по вопросам мира и безопасности лежит лишь на Совбезе Организацииобъединенных наций. "Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии,проведенных США, Францией и Великобританией", – заявил он.По словам Гуттериша, государства – члены ООН должны "проявитьсдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которыемогут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии. О каких-либодругих действиях Организации объединенных наций (например, созыве Совбеза ОНН) речи внастоящее время не идет.