На востоке Москвы эвакуировали жильцов двух этажей 12-этажного дома, после того как во дворе обнаружили предмет, похожий на гранату. По информации источника в экстренных службах столицы, странный предмет нашли во время субботника во дворе дома номер 7 корпус 2 на Свободном проспекте.

На востоке Москвы эвакуировали жильцов двух этажей 12-этажного дома, после того как во дворе обнаружили предмет, похожий на гранату. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, странный предмет нашли во время субботника во дворе дома номер 7 корпус 2 на Свободном проспекте в субботу днем. Эвакуированы 30 жильцов первого и второго этажей. На месте происшествия работают кинологи. Обстоятельства происшествия выясняются.