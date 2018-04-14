Никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что ранее было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом напомнил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что ранее было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом напомнил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.В Минобороны РФ считают данный удар не ответом на мнимую химическую атаку в сирийском городе Дума, а реакцией на успехи вооруженных сил Сирии в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Удар был нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в Думе.Французские спецслужбы тем временем утверждают, что сирийские власти с 2013 года сохраняют "подпольную химическую программу", передает РИА Новости. Об этом идет речь в обнародованном нынешним утром докладе спецслужб о возможном применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля. Документ опубликован на сайте Минобороны Франции.Французские спецслужбы считают, что Сирия не задекларировала в ОЗХО все свои запасы и возможности в сфере химического оружия после своего присоединения к этой организации и Конвенции о запрещении химического оружия в октябре 2013 года.При этом разведслужбы Франции не располагают какими-либо сведениями, подтверждающими версию о наличии какого-либо химического оружия у вооруженных группировок, противостоящих сирийской армии в Восточной Гуте. Нет у французских разведчиков данных и о том, что эти группировки пытались заполучить химическое оружие. Об этом заявлено в докладе, основанном на частично рассекреченных донесениях французской разведки в Сирии и обнародованном МИДом республики.По данным Минобороны России, 14 апреля с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолеты и корабли Вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Против Сирии были применены 103 крылатые ракеты, в том числе ракеты морского базирования "Томагавк", а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. Самолеты F-15 и F-16 применили ракеты "воздух — земля". Самолеты "Торнадо" британских ВВС выпустили восемь ракет Scalp EG.Сирийские средства противовоздушной обороны успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".