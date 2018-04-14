Спрос на помещения стрит-ритейла со стороны общепита во время ЧМ-2018 может вырасти на 10%, на столько же ненадолго могут увеличиться арендные ставки.

Предстоящий Чемпионат мира по футболу может привести к росту арендных ставок (на 10-20%) на помещения московского стрит-ритейла из-за спроса со стороны общепита, говорится в исследовании Colliers International.Предстоящий чемпионат уже оказал влияние на рынок краткосрочной аренды жилья. В некоторых городах, где будут проходить матчи, арендные ставки выросли в несколько раз. Так, например, в Ростове-на-Дону, стоимость суточной аренды на время проведения игр варьируется от 25,7 тыс. до 113,9 тыс. рублей. Для сравнения, на ближайшие даты арендовать квартиру в Ростове-на-Дону можно за 2-3 тыс. рублей.Наплыв туристов из-за проведения мундиаля отразится на активности арендаторов и уровне вакантности. По прогнозам экспертов, число туристов во время ЧМ может достичь 1,5 млн человек.Сокращение доли вакантных площадей в стрит-ритейле будет происходить в первую очередь за счет наиболее популярных туристических локаций – Арбат, Никольская, Тверская, Кузнецкий Мост, Б. Дмитровку и Петровка."Всплеск спроса на помещения стрит-ритейла может привести к кратковременному росту ставок аренды до 10-20%", — говорится в исследовании.Наибольший рост доходов во время проведения подобных соревнований приходится на фастфуд, еда на вынос, бары, кафе и сувенирная продукция. Следовательно, представители этих сфер будут наиболее активны, говорит руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International Екатерина Подлесных."На фоне традиционного открытия летних веранд спрос со стороны общепита вырастет примерно на 10%, а доля общепита в структуре арендаторов увеличится до 41-42% с нынешних 39%", — говорит она.Рост трафика также будут использовать магазины косметики, парфюмерии и спортивных товаров. Также возможно, что компании, желающие заработать во время ЧМ, подпишут договоры аренды не на 5-7 лет, а на 3-5 лет, с возможностью выхода из договора и будут смотреть помещения, требующие меньших затрат.По данным Knight Frank, рост тематических запросов в связи с ЧМ-2018 на размещение в так называемых туристических местах был отмечен в прошлом году. В большинстве случаев это касалось помещений общепита ценового сегмента "средний", "средний плюс", площадью 100 – 300 кв. м, рассказывает директор направления стрит-ритейл Knight Frank Виктория Камлюк."Сейчас, когда до ЧМ остается менее двух месяцев, мы не ожидаем дополнительного увеличения активности. Исключениями могут стать заявки от ларьков, площадью не более 5-10 кв. м, чей вид деятельности связан с сувенирной продукцией", — говорит Виктория Камлюк.Директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга Ясько считает, что рост спроса на помещения стрит-ритейла не связан с ЧМ-2018. "Сложно себе представить ресторатора, который арендует помещение и понесет издержки на его оборудование, ориентируясь на мероприятие, который будет проходить всего один месяц", — говорит она.Если говорить о вакантности в стрит-ритейле, то доля свободных помещений практически не изменилась, говорят эксперты.Исключения составляют отдельные улицы, говорит руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова. Например, после окончания реконструкции доля свободных площадей на Садовом кольце снизилась на 2,5 % и составила 10%, поясняет эксперт.Есть отдельные локации, где доля свободных площадей, напротив, выросла. Например, в связи с пересмотром некоторыми брендами политики присутствия в ТЦ или стрит-ритейле, выросла доля свободных площадей в Столешниковом переулке на 1,9% до 13,3%, отмечает.Что касается ставок, то они в последнее время росли в рамках инфляции, говорят эксперты.Ставки не изменились и вряд ли изменятся перед чемпионатом мира в силу краткосрочности этого мероприятия, полагает Оксана Копылова. На рынок влияют более долгосрочные факторы, такие как запрет парковки или недавняя реконструкция. Месяц ЧМ может влиять только на очень "короткие" истории, отмечает она."Да, стрит-ритейл ожидает летом дополнительный приток клиентов, связанный с ЧМ, но будем думать, что это станет некой компенсацией за убытки, понесенные арендаторами прошлым летом при реализации программы "Моя улица", — говорит директор направления стрит-ритейл Knight Frank.Сам рынок стрит-ритейла в последнее время изменился, отмечают эксперты. Например, профиль центральных улиц поменялся с fashion на общественное питание, на которое сейчас приходится 30-40% помещений, говорит директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга.Если раньше ресторанной улицей был Камергерский переулок, то сейчас к нему "присоединились", например, Пятницкая и Никольская улицы. И сейчас основной спрос предъявляют операторы общественного питания, причем разных концепций и форматов.В целом формула успеха в стрит-ритейле достаточно проста – это соответствии пешеходного трафика с целевой аудиторией арендатора и ее намерением прямо здесь и сейчас совершить покупку, поясняет директор направления стрит-ритейл Knight FrankНо локаций, где трафик наилучшим образом конвертируется в покупателей, исторически не так много, и именно среди них наблюдается дефицит свободных площадей, отмечает она. К таким улицам можно отнести Старый и Новый Арбат, Дмитровку, Кузнецкий мост, Никольскую улицу. Сейчас, по словам эксперта, стрит-ритейл активно присматривается к району "Зарядье", который в будущем может стать центром притяжения жителей Москвы и туристов.