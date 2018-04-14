Делегация Республики Беларусь посетила Главное управление МВД России по г. Москве для ознакомления с деятельностью подразделений столичной полиции, расширения взаимовыгодного сотрудничества...

Делегация Республики Беларусь посетила Главное управление МВД России по городу Москве для ознакомления с деятельностью подразделений столичной полиции, расширения взаимовыгодного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также обмена накопленным опытом.На Петровке, 38 состоялась рабочая встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова с представителями делегации Республики Беларусь во главе с начальником ГУВД Мингорисполкома генерал-майором милиции Сергеем Дорошко.В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, врио начальника отдела международного сотрудничества подполковник внутренней службы Алексей Трошкин, начальник Штаба ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Дмитрий Чумовицкий и представитель МВД Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор полиции Виктор Сенько.В своем приветственном слове начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов рассказал коллегам о структуре столичной полиции, об основных достижениях и результатах работы московских полицейских.Стороны обсудили порядок и формы взаимодействия ведомств по приоритетным линиям сотрудничества, таким как розыск лиц, пресечение распространение наркосодержащих и сильнодействующих веществ, а также хищение автотранспорта.«Мы как представители правоохранительных органов должны продолжать стратегическое взаимодействие по вопросам, касающимся обеспечения безопасности наших граждан. Уверен, что ваш визит будет способствовать расширению партнерства между нашими ведомствами», – заявил Олег Баранов.В рамках визита гости ознакомились с деятельностью 1-го Оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудники подразделения с четвероногими помощниками продемонстрировали слаженность действий в экстремальных условиях, которые нередко возникают при патрулировании улиц, а также во время обеспечения безопасности на различных мероприятиях. В завершение кавалеристы показали свое первоклассное мастерство фигурной езды на лошадях, джигитовки и других маневров.Глава делегации, начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Сергей Дорошко, отметил значимость и необходимость дальнейшего взаимодействия между ведомствами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве