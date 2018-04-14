Во время ударов по Сирии было задействовано четыре британских истребителя-бомбардировщика Торнадо. Самолеты выпустили крылатые ракеты Сторм Шэдоу. Мишенью стал объект недалеко от Хомса. Целями США и союзников, по разным данным, стали до девяти объектов.

Во время ударов по Сирии было задействовано четыре британских истребителя-бомбардировщика "Торнадо", пишет "Нью-Йорк Таймс". Самолеты выпустили крылатые ракеты "Сторм Шэдоу". Мишенью стал объект недалеко от Хомса. Целями США и союзников, по разным данным, стали до девяти объектов.Впрочем, в министерстве информации Сирии заявили, что западные СМИ преувеличивают масштабы ракетной атаки. Ведомство призвало жителей осторожно относиться к информации, которая сейчас появляется в газетах и на телеканалах. Агентство "САНА" передало, что воздушное пространство в районе Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции не затронуто.О ракетах Storm Shadow — в справке канала "Россия 24".Storm Shadow — авиационная крылатая ракета англо-французской разработки, производство MBDA. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALPEG. Разработка проекта началась в 1995-м году. Первые успешные стрельбы прошли во Франции в конце декабря 2000 года. Поступила на вооружение в 2002 году.Технические характеристики ракеты: масса — 1300 килограммов, дальность — свыше 250 километров, скорость 1000 километров в час.После запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером. Алгоритм использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с образцом в памяти ракеты.На конечном участке полета для захвата цели включается система инфракрасного самонаведения боеголовки.Ракета в боевых целях была впервые использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.В настоящий момент Storm Shadow стоит на вооружении в Великобритании, Франции, Италии, Греции, ОАЭ и Саудовской Аравии.