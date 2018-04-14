Приемный сын Олега Газманова Филипп может похвастаться шикарной жизнью. Однако народной любви это ему не прибавляет.

Приемный сын Олега Газманова Филипп может похвастаться шикарной жизнью. Однако народной любви это ему не прибавляет.Филипп Газманов родился в семье Марины Муравьевой и младшего брата организатора пирамиды МММ Сергея Мавроди Вячеслава. Когда Олег Газманов женился на своей избраннице, то усыновил ребенка и воспитал его как родного.У молодого человека и его приемного отца до сих пор сохранились теплые близкие отношения. Совместными снимками Филипп делится на своей странице в Instagram. Удивительно, но подписчики не всегда могут осознать, что он не родной сын певцу, ведь они даже внешне похожи друг на друга.Впрочем, есть детали, которые от внимательных и наполненных желчью пользователей Сети не ускользают. Речь идет об образе жизни наследника Олега Газманова. Он получает образование в одном из лондонских колледжей, а в Москве его ждет собственная квартира, передает teleprogramma.pro. Филипп Газманов не упускает случая прокатиться за рулем шикарного автомобиля и показать подписчицам свой накачанный торс.Демонстрация финансового благополучия по каким-то причинам сильно выводит обитателей интернета из себя. Пострадал от нее и молодой человек. В комментариях озлобленные подписчики буквально распяли его."Святая вода тебе не поможет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил уязвленный пользователь. Некоторые усомнились, что красный Ferrari, вызвавший столь бурную реакцию, вообще принадлежит молодому человеку. "Посидеть дали", "Папа купил", – принялись они строить предположения."Отвратительно богатый", "Пошло хвастаться тем, что ты не заработал", "Опять арендовал машину на папины деньги?", "Ничего не добился в жизни, только тратишь родительское состояние", "Интересно, для него есть что-то дороже богатства и машин? Понимает ли он, что такое счастье?", – не могли успокоиться подписчики.Кто-то и вовсе увидел в шикарной жизни молодого человека угрозу возникновения наркомании. "Развиваться молодежи некуда, хочу квартиру – держи, машину – держи, популярность – от отца, целей в жизни кроме денег, секса и наркотиков нет, а кто виноват то? РОДИТЕЛИ!!!", – негодуют пользователи.Отметим, большинство негативных отзывов вскоре пропали со страницы молодого человека. Снимки же за рулем дорогих авто сохранились, поэтому каждый может одним глазком посмотреть, как живет золотая молодежь.