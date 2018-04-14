Действия США и их союзников в Сирии постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на Совете Безопасности назвал агрессивными.

Действия США и их союзников в Сирии постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на Совете Безопасности назвал агрессивными.Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться "от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия".США и их союзники как постоянные члены Совбеза должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН, напомнил постпред РФ, вместо этого же они "продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву"."Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но Вашингтону пора выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН", — подчеркнул Небензя.Он добавил, что было бы любопытно узнать мнение британцев и французов "к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию".Небензя обвинил США в тяге к неоколониализму и пренебрежительном отношении к Уставу ООН и Совету безопасности, который Америка, по словам постпреда, "беспардонно пытается использовать в своих нечистоплотных целях"."Никакой серьёзной работы в Совете Безопасности вы не ведете, с нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета", — заявил постпред РФ.