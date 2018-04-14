Новичок НХЛ Вегас Голден Найтс продолжает удивлять специалистов и болельщиков теперь уже и в серии плей-офф. Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли рыцари снова оказались сильней Лос-Анджелес Кингз. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" продолжает удивлять специалистов и болельщиков теперь уже и в серии плей-офф. Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли "рыцари" снова оказались сильней "Лос-Анджелес Кингз". Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.В первом периоде форвард "Вегаса" Алекс Тач вывел свою команду вперед. Однако после перерыва защитник гостей Пол Лэдью сравнял счет. До конца основного времени матча соперникам больше не удалось поразить ворота.Более того, и первый овертайм получился безголевым. Лишь ближе к концу второго дополнительного периода нападающий "рыцарей" Эрик Хаула принес победу новичку НХЛ. Теперь команда из Лас-Вегаса ведет в серии со счетом 2:0. Следующая игра между этими соперниками состоится 15 апреля в Лос-Анджелесе.