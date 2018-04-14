Знаменитый в прошлом вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Оливер Кан заявил, что Джанлуиджи Буффону следовало раньше завершить карьеру, чтобы не оказаться в сегодняшней ситуации. По его мнению, итальянский вратарь остался в футболе из-за мечты о новых рекордах.

Знаменитый в прошлом вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан заявил, что Джанлуиджи Буффону следовало раньше завершить карьеру, чтобы не оказаться в сегодняшней ситуации. По его мнению, итальянский вратарь остался в футболе из-за мечты о новых рекордах."В какой-то момент приходится уйти из спорта. Карьера Буффона, конечно же, не оценивается этой красной карточкой в игре с "Реалом" или тем, что он так и не одержал победу на турнире", — цитирует Кана Чемпионат.com."Буффон мог бы избежать унижений, подобных игре в Мадриде или Кубку Италии, если бы не был одурманен мечтой о новых рекордах и победе в Лиге чемпионов", — добавил экс-вратарь сборной Германии.Также он заявил, что итальянский голкипер становился в свое время чемпионом мира и лучшим вратарем. "Вот, что будут помнить о Джиджи Буффоне", — отметил Кан.