Президент США Дональд Трамп все-таки решился на атаку Сирии.
В Москве американского лидера
сравнили с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Президент США Дональд Трамп все-таки решился на атаку Сирии.
В Москве американского лидера
сравнили с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
"Он (Трамп. – Прим.Ред.) преступник – это мало. Можно
его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности", – заявил
депутат Госдумы Александр Шерин. Слова парламентария передает РИА Новости.
По словам Шерина, он подобрал то же самое время для атаки на
арабскую республику, что и Адольф Гитлер на Советский Союз. Части Вермахта
атаковали Красную армию в 4 часа утра.
Сила западной коалиции в составе США, Великобритании и
Франции начали наносить удары по Сирии ранним утром в субботу, 14 апреля. Атаке
подверглись Дамаск, Хомс, а также объекты, которые, как заявили в Вашингтоне,
могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих
веществ.
Изначально источники в Сирии сообщали о нескольких десятках
ракет. Однако позже в Минобороны заявили, что американцы и их союзники
выпустили по арабской республике более 100 ракет. Немалая их часть была сбита
силами сирийских ПВО, которое состоит из противовоздушных систем еще советского
производства – С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".
Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной
коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в
районах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что
всего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.
Президент России Владимир Путин оперативно получает всю
информацию о ситуации вокруг Сирии. "Министр обороны России Сергей Шойгу
докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России Владимиру
Путину", – сказали представители ведомства в комментарии для
"Россия-24".