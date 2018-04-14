Президент США Дональд Трамп все-таки решился на атаку Сирии. В Москве американского лидера сравнили с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Президент США Дональд Трамп все-таки решился на атаку Сирии.В Москве американского лидерасравнили с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером."Он (Трамп. – Прим.Ред.) преступник – это мало. Можноего назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности", – заявилдепутат Госдумы Александр Шерин. Слова парламентария передает РИА Новости.По словам Шерина, он подобрал то же самое время для атаки наарабскую республику, что и Адольф Гитлер на Советский Союз. Части Вермахтаатаковали Красную армию в 4 часа утра.Сила западной коалиции в составе США, Великобритании иФранции начали наносить удары по Сирии ранним утром в субботу, 14 апреля. Атакеподверглись Дамаск, Хомс, а также объекты, которые, как заявили в Вашингтоне,могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющихвеществ.Изначально источники в Сирии сообщали о нескольких десяткахракет. Однако позже в Минобороны заявили, что американцы и их союзникивыпустили по арабской республике более 100 ракет. Немалая их часть была сбитасилами сирийских ПВО, которое состоит из противовоздушных систем еще советскогопроизводства – С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западнойкоалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны врайонах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, чтовсего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.Президент России Владимир Путин оперативно получает всюинформацию о ситуации вокруг Сирии. "Министр обороны России Сергей Шойгудокладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту России ВладимируПутину", – сказали представители ведомства в комментарии для"Россия-24".