Очевидец запечатлел на видео эпизод поисковой операции в Атлантическом океане с участием двух круизных лайнеров и авиации береговой охраны, пытавшихся обнаружить пассажира, оказавшегося за бортом. По предварительной информации, найти человека не удалось.

В минувшую пятницу, 13 апреля, один из пассажиров круизного лайнера Anthem of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean, по неизвестной причине оказался за бортом, упав в воды Атлантического океана.После обнаружения этого факта, судно развернулось и приступило к поисковым работам. Вскоре к спасательной операции присоединился круизный корабль Norwegian Gem, оказавшийся поблизости.Через некоторое время на место ЧП прибыла авиация береговой охраны – этот момент и запечатлел на видео очевидец.Судя по сообщениям, размещенным пассажирами Anthem of the Seas в соцсетях, поиски не увенчались успехом и молодой человек так и не был обнаружен.