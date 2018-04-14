На Горьковском шоссе в Ногинском районе Московской области произошло столкновение пяти автомобилей – фуры, двух Газелей и двух легковушек. После ДТП транспортные средства загорелись, в настоящее время известно о трех погибших в аварии.

В ночь на субботу, 14 апреля, в Ногинском районе Московской области произошла авария с летальным исходом, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.По предварительной информации, на Горьковском шоссе столкнулись пять автомобилей – две легковушки, два фургона и фура.После ДТП транспортные средства загорелись.В настоящее время известно о трех погибших.