Перехват ракет США, Великобритании и Франции, выпущенных по Сирии в ночь на 14 апреля, попал на видео. Силам ПВО удалось почти полностью нейтрализовать угрозу.

Перехват ракет США, Великобритании и Франции, выпущенных по Сирии в ночь на 14 апреля, попал на видео. Силам ПВО удалось почти полностью нейтрализовать угрозу.Момент нападения запечатлели очевидцы. На опубликованных кадрах видно, как сирийские войска выпускают ракеты, чтобы перехватить удар западных стран.По предварительным данным, ПВО сбили почти все снаряды. Как писали , некоторые ракеты все же достигли цели, в результате чего пострадали мирные жители.