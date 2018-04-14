Россия держит оборону от США на экономическом фронте, после того как проявились следствия принятых новых санкций. Курс доллара рос. Однако позже наступила коррекция. Как это удалось? И что ждать дальше? Об этом Вестям в субботу рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Россия держит оборону от США на экономическом фронте, после того как проявились следствия принятых новых санкций. Курс доллара рос. Однако позже наступила коррекция. Как это удалось? И что ждать дальше? Об этом "Вестям в субботу" рассказал министр финансов Антон Силуанов.- Антон Германович, я обычно прошу всех выключать мобильный во время записи, но в этот раз смотрю за котировками. 62,09 был курс Центробанка по состоянию на 12 апреля. А как вы в целом оцениваете прошедшую неделю?- Прошедшая неделя была для финансовых рынков непростая. Началось все раньше, когда было объявлено о новых санкциях.- По два рубля добавлялось в начале недели.- Это правда. Просто рынок отреагировал уже в начале недели. После санкций начались еще геополитические обострения, поэтому фактов, которые влияют на рынок, на финансы было достаточно. Причем негативных фактов. Почему началось укрепление? Потому что было ослабление. Рынки отреагировали нервозно на те новые пакеты санкций, ограничений. В первую очередь вокруг одной из крупнейших компаний – "РусАла". Вот это неожиданность и – главное — непредсказуемость. Нет никакой логики. Все это выдумывается абсолютно несистемно. Конечно, это рынки нервирует. И правительство, и Центральный банк приняли необходимые превентивные меры для того, чтобы успокоить рынки, снизить изменчивость курса.- И результат налицо.- В принципе, результат есть, потому что такой ажиотажный как бы спрос, уход части инвесторов, желание захеджироваться, уход из рублей в валюту — это как раз и сподвигло на то, что спрос на валюту резко увеличился, курс доллара поднялся, рубль соответственно просел. И сейчас, когда ажиотаж спал, понимание ситуации наступает, на валютном рынке курс начинает стабилизироваться.- Минфин в последние время занимался интервенциями на валютном рынке. На прошедшей неделе вы ничего в своей политике менять не стали. Почему? Были уверены, что к концу недели все станет на свои места?- Мы действительно покупаем валюту, которая приходит к нам в бюджет при цене выше 40 долларов за баррель. В этих условиях, когда видим, что идет давление на понижение курса рубля, мы перестали выходит на рынок с Центральным банком и делать закупки в Фонд национального благосостояния. Это абсолютно правильное решение. Это ослабило давление на курс, и как только мы увидим, что ситуация будет под полным контролем, нормализуется, мы продолжим наши операции на валютном рынке, поскольку это — наши резервы. Это — наша политика. Вы думаете, что-то изменилось за пять минут?- Самый большой курс на неделе был 63 рубля за доллар, по-моему.- 64 даже.- По вашему ощущению, что нас ждет? Что-то около 60?- Равновесные уровни были две недели назад где-то 58-59, может быть, 60. Такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала. Поэтому полагаю, что курс будет стремиться к тому значению, которое мы наблюдали в последние дни.- Вы говорите о хаотичности и экстраординарности в геополитике. Я в последних действиях Трампа вижу больше расчета. Та же история с алюминием, если мы говорим о российском "РусАле". До этого то были ограничительные меры в отношении алюминия из Европы в плане защиты своего американского рынка. Может быть, все на самом деле намного прозрачнее и Трамп просто играет на своих?- Вы попали в точку сто процентов, потому что санкции в отношении "РусАла", который имеет примерно 15% мирового рынка алюминия, связаны исключительно с протекционистскими действиями Соединенных Штатов Америки. Что произошло? Акции нашей компании упали, а американских компаний выросли.- И доля их на рынке соответственно растет, но американских.- Конечно. Но, выросла и цена на алюминий. Примерно на 20%. Какой результат? Пострадали те страны, которые являются импортерами алюминия. Кто это? В основном это западная Европа. То есть получается, что был двойной удар: по российскому производителю алюминия, по европейским компаниям, которые в результате получили более высокие цены на сырье, также это более благоприятные условия для американских алюминиевых компаний.- Кто кому союзник — теперь вопрос спорный.- Это результат этих действий.