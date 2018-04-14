На станции Университет Сокольнической линии московской подземки под колесами поезда погиб неизвестный мужчина. Полиция опросила свидетелей происшествия.

На станции "Университет" Сокольнической линии московской подземки под колесами поезда погиб неизвестный мужчина. Полиция опросила свидетелей происшествия.На Сокольнической линии нет движения поездов от Юго-Западной до Спортивной из-за инцидента с пассажиром, в обратном направлении — с увеличенными интервалами. Между Бульваром Рокоссовского и Спортивной, а также от Саларьево до Юго-Западной движение осуществляется по графику.— Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.Движение поездов уже восстановлено и введено в график, сообщается в Twitter столичного метрополитена. Линия работает в обычном режиме.Сокольническая линия. Движение полностью восстановлено и введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.На прошлой неделе в метро также было зафиксировано два печальных происшествия. 8 апреля под колесами поезда погибла женщина. 7 апреля молодой мужчина бросился под поезд на станции "Курская", машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".