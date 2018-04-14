Президент Украины Петр Порошенко назвал удар США, Великобритании и Франции по Сирии вынужденным, но оправданным шагом. Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей, — написал он в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко назвал удар США, Великобритании и Франции по Сирии вынужденным, но оправданным шагом. "Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", — написал украинский лидер в своем Twitter.pic.twitter.com/2VmV14P0CL— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2018 г.По словам Порошенко, Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН для предупреждения "подобных преступлений диктаторских режимов" в будущем.Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химического оружия.Между тем накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела гражданского населения в Донбассе. Дело заведено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.