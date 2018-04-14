США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атаковали с воды и воздуха. ПВО САР перехватили 71 ракету. Все пуски фиксировались российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус.

США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атаковали с воды и воздуха. ПВО САР перехватили 71 ракету. Все пуски фиксировались российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.По его словам, сирийские ПВО приведены в боевой режим работы. Кроме того, в связи с атакой Москва может вернуться к вопросу поставок Дамаску ЗРК С-300. "С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", — сообщил Сергей Рудской.Под удар попали и военные, и гражданские объекты. Запад объясняет произошедшее ответом на "мнимую химическую атаку", но на самом деле это была реакция на успехи сирийских властей в борьбе с терроризмом. Президент РФ Владимир Путин назвал бомбежку Сирии актом агрессии против суверенного государства. В связи со случившимся Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН.