Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что субботний ракетный удар по Сирийской Арабской Республике в будущем послужит восстановлению мира и стабильности в этой стране.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что субботний ракетный удар по Сирийской Арабской Республике в будущем послужит восстановлению мира и стабильности в этой стране. Действия международной коалиции были направлены против химического оружия, пояснила Мэй. "Мы будем работать со всеми партнерами и, конечно, вовлеченность России будет частью возвращения безопасности и мира в рамках политического решения", — сказала Мэй.В то же время оппозиционная Лейбористская партия Великобритании недовольна единоличным решением Мэй поддержать США в военных действиях, пишет ТАСС.Как считает лидер лейбористов Джереми Корбин, перед атакой правительство было обязано проконсультироваться с парламентом. По словам Корбина, атака на Сирию "вызывает вопросы юридического аспекта". Лейбористы сомневаются, что риск для британских солдат оправдан необходимостью следовать инструкциям президента США Дональда Трампа.Как сообщил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, Великобритания "не ожидает, что положение вынудит нас наносить дальнейшие удары". По словам Уильямсона, Дамаск после атаки не способен производить и применять химическое оружие, в чем его обвиняет Запад.Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу ночью.