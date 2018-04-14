Дональд Трамп громко хлопнул дверью, уходя с позором из Сирии. Такую оценку ночным действиям коалиции, не приведшим к каким-либо изменениям в общественно-политической обстановке в арабской республике, дают эксперты.

Дональд Трамп громко хлопнул дверью, уходя спозором из Сирии. Такую оценку ночным действиям коалиции, не приведшим к каким-либоизменениям в общественно-политической обстановке в арабской республике, даютэксперты.Это был не удар, а имитация удара, своеобразные военныеучения США, Британии, Франции, Сирии и России. Наша страна выступила в них вкачестве партнера Башара Асада, а поддержка заключалась в оказании помощи ввосстановлении и настройки систем ПВО, закупленных Сирией еще в советские годы.Такой взгляд на события последних часов озвучил директор Института политическихисследований Сергей Марков.Он также назвал произошедшее этой ночью в Сирии агрессией,основанной на фальсификации и фантастической лжи, имею ввиду постановку сиспользованием химического оружия в Восточной Гуте. По мнению политолога, ударкоалиции не носил каких-либо ясных стратегических целей."По логике после атаки с воздуха, должна была начатьсясухопутная операция, но никаких намеков на продолжение операции США и ихсоюзники даже не дают", – отметил Марков в интервью Dni.Ru.Не исключено, что коалиция может повторить атаку на Сирию вближайшие дни. Американцы заявляют, что новых ударов они пока не планируют, новерить им на слово нельзя. Достаточно вспомнить, как на этой неделе Трампзаявлял сначала одно, потом другое, на ходу меняя свой взгляд на Сирию, отметилстарший научный сотрудник Аналитического центра МГИМО Леонид Гусев.Он напомнил, что практически все американские союзники в тойили иной форме поддержали военную операцию в Сирии. Эксперт отдельноостановился на позиции Турции."Все удивляются, а почему Турция встала на сторону США.Тут ничего сверхъестественного нет: Турция – член НАТО и, несмотря на всеразногласия Эрдогана с Трампом, она выполняет свои обязательства в качествечлена альянса. Кроме того, у Анкары есть свои интересы в Сирии, которые она нескрывает: Турция выступает против Башара Асада и правящего в Дамаске режима",– сказал Гусев.Очевидно, что удар коалиции по Сирии – еще одна страница внарастающей эскалации отношений между Россией и США. Коммуникации между нашимистранами еще более затруднятся, но контакты, тем не менее, прекращены не будут,считает эксперт. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно итак находится на минимально возможном уровне и любые ответные меры России врядли смогут серьезно повлиять на экономику Штатов.Спустя несколько часов после удара по Сирии, Москва объявилао срочном созыве Совета безопасности ООН, но при нынешнем его составе это врядли к чему-то приведет: США, Британия иФранция заблокируют любую резолюцию, предложенную Россией.Эксперт обратил внимание на схожесть нынешней атаки на Сириюи событиями в Югославии, Ираке и Ливии. Тогда, как и сейчас, американцы бомбилисуверенные страны без согласия и какого-либо обсуждения в ООН. А, между тем, поуставу всемирной организации согласие на военное вмешательство такого рода обязательнодолжен дать Совет безопасности ООН.Единственная операция, на которую Совбез все-таки дал своесогласие, была "Буря в пустыне" 1990-91 годов, тогда еще СССР выступил за ее проведение. Послеэтого Штаты больше никогда не спрашивали разрешения у мирового сообщества напроведение военных операций в мире, в результате чего Югославия распалась нанесколько государств, а Ливию до сих пор раздирают межэтнические войнынескольких группировок. Ну, и конечно же, не стоит забывать, что в результате всехамериканских операций за последние 20 лет погибли десятки тысяч людей, как военных,так и мирных граждан.В Сирии пока нет таких разрушительных последствийбомбардировок, как в Югославии, когда американские самолеты сбрасывали бомбы нацентр Белграда. Сообщается о нескольких раненых военных, но в целом ударыкоалиции не привели к значительным разрушениям и жертвам среди мирногонаселения.Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля всирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было примененохимическое оружие. Представители российского Центра по примирению враждующихсторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов примененияхиморужия.