Президент РФ Владимир Путин заявил, что группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию, не дождалась итогов расследования и нанесла удар.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию, не дождалась итогов расследования и нанесла удар.В качестве предлога, как и в прошлом году (США ударили по авиабазе Шайрат), была использована инсценировка применения отравляющих веществ против мирного населения.Президент напомнил, что специалисты не нашли следов химатаки. Местные жители также отрицали факт применения химоружия, передает РИА Новости.Утром коалиция нанесла авиаудар по Сирии. Всего с моря и воздуха было запущено 103 ракеты, 71 из них перехвачена. При этом местная армия располагала только системами ПВО времен СССР:В результате нападения пострадали три мирных жителя.