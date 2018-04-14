Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Кремля.Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США и их союзников в Сирии. Удары по Сирии нанесены в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, подчеркивается в заявлении.РФ самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военные помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.Чтобы нанести удары по САР, США использовали инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения."Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — приводит слова президента пресс-служба Кремля.