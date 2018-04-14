Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил хорошее финансовое состояние столицы. Это, в частности, самый низкий показатель безработицы в стране, рост валового регионального продукта и инвестиции в основной капитал выше средних по стране. По мнению президента, это - одна из заслуг столичных властей.

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил хорошее финансовое состояние столицы. Это, в частности, самый низкий показатель безработицы в стране, рост валового регионального продукта и инвестиции в основной капитал выше средних по стране.По мнению президента, это — одна из заслуг столичных властей, результат профессиональной работы команды Собянина. Однако, добавил президент, в столице есть и хронические проблемы, о которых мэру и столичному руководству также хорошо известно: например, загруженность автомобильных дорог, необходимость более четкого регулирования миграционных потоков.По словам Путина, роль и значение Москвы для России понятны. "Мы с Вами не будем сейчас заниматься лирикой, поговорим о конкретных делах, поговорим о том, как развивается мегаполис, с какими проблемами сталкивается", — сказал глава государства.При этом президент отметил реализацию в столице действительно больших проектов, в том числе в сфере транспорта, передает "Интерфакс". В частности, это быстрое расширение метро, запуск Московского центрального кольца и многие другие проекты, которые, по словам президента, находятся "на марше".