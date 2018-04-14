Президент России Владимир Путин в субботнем заявлении по поводу ракетного удара стран Запада по Сирии рассказал, что Россия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин в субботнем заявлении по поводу ракетного удара стран Запада по Сирии рассказал, что Россия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.Путин возложил "тяжелую ответственность" на США за "кровавую расправу" с Югославией, Ираком и Ливией в прошлом, и нынешнее разрушение системы международных отношений.Россия решительно осуждает атаку на Сирию, добавил президент. Путин напомнил, что российские военнослужащие помогают законному правительству Сирийской Арабской Республики в борьбе с терроризмом.Путин считает повод для ракетного удара международной коалиции по Сирии надуманным. Якобы имевшее место применение правительственной армией отравляющих веществ против мирного населения в городе Дума не нашло подтверждения. "Российские военные эксперты, побывав на месте, не обнаружили следов хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — утверждает Путин.Известно, что международная коалиция не стала ждать итогов расследования специалистов Организации по запрещению химического оружия, уже приехавших в пригород Дамаска.Путин уверен, что США добавили страданий сирийцам. Американцы выступили на стороне террористов, уже семь лет терзающих сирийский народ, заключил Путин.