Ракетные удары совместных сил США, Великобритания и Франция по Сирии наносились в течение 50 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные республиканских военных. По их же информации, сирийским силам противовоздушной обороны удалось сбить значительное число ракет.

Ракетные удары совместных сил США, Великобритания и Франция по Сирии наносились в течение 50 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные республиканских военных. По их же информации, сирийским силам противовоздушной обороны удалось сбить значительное число ракет.Как сообщаю арабские средства массовой информации, несколькоракет западной коалиции были нацелены на аэродром в пригороде Дамаска и базусил противовоздушной обороны. Атаке подверглась база войск специальногоназначения и часть Республиканской гвардии. Всего для ударов было выбрано околодесятка целей.