Собрались однажды защитники животных на международном конгрессе.
Выступает француз:
- Мы отстояли право животных на легкую смерть, и теперь во Франции их запрещено забивать жестокими традиционными способами мясников.
Затем на трибуну поднимается англичанин:
- Мы отстояли право животных на достойную жизнь. Теперь в Англии они содержатся не в грязных стойлах, а в чистых отсеках с игрушками.
Тут встает американец:
- Мы отстояли политические права животных, и теперь первая в мире обезьяна, выигравшая президентские выборы, управляет Соединенными
Штатами!
еще анекдот!