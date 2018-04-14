14.04.2018

2018-04-14 17:20:26

Российская порноактриса обвинила ухажера в изнасиловании

23-летняя порноактриса из Пскова, известная под сценическим псевдонимом Sheron, обвинила 24-летнего знакомого в изнасиловании. Молодые люди познакомились в общей компании. Когда гости стали расходиться, парень предложил девушке интимную близость. Она отказалась, однако затем дала согласие на оральный секс. После этого пылкий ухажер договорился о втором свидании, передает телеграм-канал Mash. Однако повторного рандеву так и не состоялось – в квартиру молодого человека пришла полиция. Оказалось, что девушка обвинила его в изнасиловании.