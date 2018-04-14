Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Сергей Железняк прибыли в Сирию.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Сергей Железняк прибыли в Сирию для встречи со спикером Народного совета Сирии Хаммудом Саббахом и руководством партии Арабского социалистического возрождения. Стороны планируют заключить межпартийное соглашение, пишет ТАСС.Как сообщили в пресс-службе "Единой России", визит российских официальных лиц в Сирийскую Арабскую Республику состоялся, несмотря на ракетную атаку Сирии силами США, Франции и Великобритании.В связи с этим Андрей Турчак заявил, что США пытаются дискредитировать Россию, а инсценировка химической атаки в городе Дума и отравление Скрипалей в британском Солсбери используются для агрессии против Сирии.По мнению секретаря, противников России не интересуют доказательства, потому что они не дождались даже начала работы экспертов Организации по запрещению химического оружия в Думе. Андрей Турчак отметил, что происходящее похоже на попытку западными политиками и СМИ замести следы незаконной деятельности западных спецслужб при организации провокаций.