Российские системы противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявляли и контролировали все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российские системы противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявляли и контролировали все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано, заявил на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.Российские силы противовоздушной обороны в Сирии были переведены в боевой режим работы, истребительная авиация ведет дежурство в воздухе, рассказал он. Ни одна из выпущенных по Сирии крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила, российские противовоздушные комплексы не применялись, уточнил Рудской.По информации, имеющийся у российских военных, против Сирии были применены 103 крылатые ракеты, в том числе ракеты морского базирования "Томагавк", а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. Самолеты F-15 и F-16 применили ракеты "воздух — земля". Самолеты "Торнадо" британских ВВС выпустили восемь ракет Scalp EG.Сирийские средства противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".За последние полтора года Россия полностью восстановила систему ПВО Сирии и продолжает ее совершенствовать, отметил Рудской. По его словам, после нынешних ударов США Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках в Сирию зенитных ракетных систем С-300."Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств", — заявил Рудской.Ракетный удар был нанесен США и их союзниками как по военным, так и по гражданским объектам Сирии, отметил он. В Минобороны РФ считают, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма.При этом удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. При этом ОЗХО ранее было зафиксировано, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет.Данный факт американской агрессии, считают в Минобороны, свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в регионе. Также он не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом.