США и Россия находятся в состоянии перманентного спора вокруг Сирии, но Москва при этом заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США и Россия находятся в состоянии перманентного спора вокруг Сирии, но Москва при этом заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном, заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Вместе с тем он оговорился, что происходившее в последнее время по линии внешнеполитических ведомств трудно назвать сотрудничеством."С учетом происходящего мы и близко не можем подойти к той степени доверия, которая на определенных этапах наших взаимоотношений с теми же США вроде как начинала складываться. Сейчас все это отброшено", — заявил он в интервью "Коммерсанту". Тем не менее, продолжил Рябков, к сотрудничеству Россия готова.Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в планы Запада не входило политическое урегулирование в Сирии. По ее словам, была задача перекроить это страну под свои интересы.Дипломат подчеркнула, что Россия по политической и военно-политической линии сделала все, чтобы создать почву для нормализации ситуации в Сирии именно через переговорный процесс вооруженной оппозиции и правительства. Однако, по словам Захаровой, все это вызвало волну негатива и тотального отрицания со стороны Запада."Почему? Тоже понятно. В изначальные планы не входила никакая новая Сирия, никакое политическое урегулирование. Изначальный план — Асад должен уйти. Изначальный план — полностью поменять Сирию и перекроить ее под свои интересы", — приводит слова официального представителя МИД РФ РИА Новости.Между тем посол США в России Джон Хантсман заявил в субботу в своем видеообращении на странице посольства в Facebook, что США надеются на сотрудничество с Россией, цели устроить конфликт сверхдержав в Сирии нет.