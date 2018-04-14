Более 35 лет Александр Трубников отдал службе в милиции, ушел на пенсию в звании майора милиции...

В Южном округе Москвы полицейские поздравили с 92-летием одного из старейших членов ветеранской организации УВД по ЮАО майора милиции в отставке.Во время Великой Отечественной войны Александр Степанович служил в войсках НКВД на Западной Украине. В военные годы был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и другими наградами.Более 35 лет Александр Трубников отдал службе в милиции, в том числе работал в ГАИ Красногвардейского РУВД, откуда ушел на пенсию в звании майора милиции.Александр Степанович принимает посильное участие в работе Совета ветеранов, посещает коллектив, где он раньше работал, выступает перед молодыми сотрудниками.Поздравить заслуженного милиционера приехали руководители УВД по ЮАО и руководители ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО. Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, а также оставаться примером стойкости и мужественности для следующих поколений будущих полицейских.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22